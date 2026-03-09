Ричмонд
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Reuters

«Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок Ирана», — пишет издание.

При этом непосредственную ликвидацию нового лидера Ирана возьмет на себя Израиль, а не США, отмечает газета.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.

