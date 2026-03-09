Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ

При этом непосредственную ликвидацию нового лидера Ирана возьмет на себя Израиль, а не США, отмечает газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.