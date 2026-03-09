Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Сербия непосредственно не поставляла оружие на Украину

Белград продавал большие запасы оружия странам по всему миру, отметил Вучич.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия киевскому режиму, признав, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться на Украине.

«…Мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру…», — сказал политик.

По его словам, материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем.

При этом Вучич признал, что Сербия поставляла вооружения в Чехию, Британию и «некоторые другие страны». В конце концов, все это оказывалось на Украине, заметил он.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года сербский президент заявил, что Белград готов продавать вооружение и боеприпасы странам Евросоюза. Причем делать это даже с учетом того, что эти поставки могут в итоге оказаться на вооружении у ВСУ.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше