Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия киевскому режиму, признав, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться на Украине.
«…Мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру…», — сказал политик.
По его словам, материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем.
При этом Вучич признал, что Сербия поставляла вооружения в Чехию, Британию и «некоторые другие страны». В конце концов, все это оказывалось на Украине, заметил он.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года сербский президент заявил, что Белград готов продавать вооружение и боеприпасы странам Евросоюза. Причем делать это даже с учетом того, что эти поставки могут в итоге оказаться на вооружении у ВСУ.