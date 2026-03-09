В Раде опровергли слухи о сокращении декрета до 4 месяцев, но есть одно но

«Это неправда! Неоплачиваемый декретный отпуск до трёх лет сохраняется. В Раду подали обновлённый проект Трудового кодекса, где есть следующие нормы по декрету: предоставляется оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком общей продолжительностью четыре месяца. Законопроект определяет, что каждый родитель имеет индивидуальное право на два месяца такого отпуска. Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на четыре месяца оплачиваемого отпуска», — написал он в соцсетях.