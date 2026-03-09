МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за инцидента с «Ощадбанком»

Ранее Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины «Ощадбанка». В них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании банковских сотрудников. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил — деньги пока останутся под контролем венгерских властей. Самых инкассаторов отпустили на Украину. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями.