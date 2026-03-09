Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и Украину

«Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», — сказал он журналистам.
Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Трамп, в свою очередь, дал оценку в контексте совместной с Израилем операции.
Разговор состоялся по инициативе американского президента. Продлился он около часа. Оба лидера заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе.
