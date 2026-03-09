Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию в Ливане

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию в Ливане и заявила, что дипломатия остается лучшим способом урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию на территории Ливана и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

По ее словам, действия израильской стороны оказались «чрезмерно жесткими» и усугубляют ситуацию в регионе.

«Действия Израиля были чрезмерно жесткими. Его удары приводят к массовому перемещению населения и усугубляют и без того нестабильную ситуацию», — приводит слова Каллас агентство Reuters.

Она также подчеркнула, что Израиль должен уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а дипломатия остается лучшим способом предотвращения дальнейшей эскалации.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за атаку взяла на себя шиитская организация «Хезболлах». В ответ израильская армия начала наносить массированные удары по территории Ливана, а позднее объявила о начале ограниченной наземной операции на юге страны.

Ранее сообщалось, что Европе может грозить экономический кризис в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. По оценке аналитиков Bloomberg, Евросоюз является одной из наиболее уязвимых экономик из-за зависимости от поставок нефти и газа из региона.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше