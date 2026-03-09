Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию в Ливане

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за атаку взяла на себя шиитская организация «Хезболлах». В ответ израильская армия начала наносить массированные удары по территории Ливана, а позднее объявила о начале ограниченной наземной операции на юге страны.