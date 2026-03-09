Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию в Ливане

Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию на территории Ливана и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования конфликта.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
По ее словам, действия израильской стороны оказались «чрезмерно жесткими» и усугубляют ситуацию в регионе.
«Действия Израиля были чрезмерно жесткими. Его удары приводят к массовому перемещению населения и усугубляют и без того нестабильную ситуацию», — приводит слова Каллас агентство Reuters.
Она также подчеркнула, что Израиль должен уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а дипломатия остается лучшим способом предотвращения дальнейшей эскалации.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за атаку взяла на себя шиитская организация «Хезболлах». В ответ израильская армия начала наносить массированные удары по территории Ливана, а позднее объявила о начале ограниченной наземной операции на юге страны.
Ранее сообщалось, что Европе может грозить экономический кризис в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. По оценке аналитиков Bloomberg, Евросоюз является одной из наиболее уязвимых экономик из-за зависимости от поставок нефти и газа из региона.