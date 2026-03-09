Путин и Трамп обсудили конфликт на Ближнем Востоке и переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп провели телефонный разговор, беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил помощник главы государства по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.
Президенты обсудили войну на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по этому вопросу. Путин высказал ряд соображений касательно дипломатического урегулирования конфликта в регионе. Он также отметил посреднические усилия США и Трампа лично в переговорах по Украине.
— Это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца и в том числе первый их контакт, о котором известно, с начала атаки США и Израиля на Иран, — передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин в поздравлении в адрес Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.
Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона. Он ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после смерти Хаменеи, который погиб в результате удара Армии обороны Израиля.