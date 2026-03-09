Путин и Трамп провели телефонный разговор, главной темой стал Иран

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана и украинское урегулирование. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Акцент в беседе был сделан на конфликте с Тегераном. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое решение.
Также Путин дал положительную оценку посредническим усилиям США и лично Трампа в урегулировании на Украине.
Сам разговор, по словам Ушакова, носил деловой, откровенный и конструктивный характер.
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ранее предполагал, что Трамп попросит Путина не передавать разведданные Ирану.
