Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца, обсудив Иран и Украину

По его словам, акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном.