Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп

«Я думаю, что война (с Ираном — ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян слова Трампа, который также отметил, что США «намного» опережают его первоначальный график в 4−5 недель.