Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

Источник: Reuters

«Я думаю, что война (с Ираном — ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян слова Трампа, который также отметил, что США «намного» опережают его первоначальный график в 4−5 недель.

Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29−31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

