Чешские власти планируют ужесточить условия автобусных перевозок с Украины

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Чешское правительство планирует ужесточить условия автобусных перевозок между Украиной и Чехией. Об этом сообщил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура.
«Правительственная коалиция планирует ужесточить условия автобусных перевозок между Украиной и Чехией», — привело слова спикера информационное агентство TK.
«В Чехию с Украины контрабандой ввозятся различные товары, в том числе военного назначения, включая и вооружение. Здесь действует огромное множество недобросовестных перевозчиков. Мы установили, что многие из них даже не платят налоги», — сказал Окамура.
Между Чехией и Украиной, по его словам, регулярно перемещаются 2 млн человек. «Получился проходной двор, и мы совершенно не знаем, кто приезжает на территорию Чехии», — сказал спикер. Многие транспортные компании, по его словам, не имеют разрешений на регулярные перевозки и обходят это требование, декларируя, что организуют только экскурсионные туры с Украины.