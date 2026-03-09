Трамп высказался о захвате иранской нефти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти, но не стал вдаваться в детали. Об этом он сказал в интервью NBC News.
«Люди думают об этом, но пока слишком рано говорить», — заявил Трамп, не уточнив, о каком именно сценарии идёт речь. При этом он напомнил о Венесуэле, где после захвата Николаса Мадуро Вашингтон получил контроль над энергоресурсами.
Ранее Reuters сообщал, что Трамп планирует проработать варианты снижения цен на нефть, взлетевших на фоне ударов по Ирану.
Также американский лидер выразил разочарование избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, назвав это «большой ошибкой». Напомним, его отец аятолла Али Хаменеи погиб в первый день операции США и Израиля 28 февраля.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.