Reuters: Власти США допускают смягчение санкций против РФ в нефтяной сфере

Накануне глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Белый дом не намерен отказываться от санкционной политики в отношении Москвы, несмотря на временное ослабление запрета для Индии на закупку российской нефти. Американский чиновник заметил, что это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Этот шаг был нацелен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и уменьшить «опасения на рынках», подчеркнул Райт.