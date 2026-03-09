Reuters: Власти США допускают смягчение санкций против РФ в нефтяной сфере

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения антироссийских санкций в нефтяной сфере. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Накануне глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Белый дом не намерен отказываться от санкционной политики в отношении Москвы, несмотря на временное ослабление запрета для Индии на закупку российской нефти. Американский чиновник заметил, что это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Этот шаг был нацелен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и уменьшить «опасения на рынках», подчеркнул Райт.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает вариант с ослаблением санкционного давления на российскую нефть. По его словам, Штаты дали Индии разрешение на прием российской нефти. Вашингтон может вывести из-под санкций и другую российскую нефть, добавил он.