Армия Израиля заявила об ударах по шести военным аэродромам в Иране

«В ходе ударов мы атаковали и уничтожили 16 транспортных самолетов, которые выполняли задачи КСИР. Самолеты были частью канала по переброске оружия и денег сателлитам [иранского] режима по всему Ближнему Востоку», — заявил он на брифинге. «С начала операции мы атаковали шесть военных аэродромов по всему Ирану», — проинформировал Дефрин.