Армия Израиля заявила об ударах по шести военным аэродромам в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. ВВС Израиля атаковали шесть военных аэродромов по всему Ирану, уничтожили там 16 транспортных самолетов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.
По его словам, это было сделано после массированной атаки, целью которой было «уничтожение транспортной системы» специальных сил «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
«В ходе ударов мы атаковали и уничтожили 16 транспортных самолетов, которые выполняли задачи КСИР. Самолеты были частью канала по переброске оружия и денег сателлитам [иранского] режима по всему Ближнему Востоку», — заявил он на брифинге. «С начала операции мы атаковали шесть военных аэродромов по всему Ирану», — проинформировал Дефрин.