Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан

«Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пезешкиана.