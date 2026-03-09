Ричмонд
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Источник: AP 2024

«Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пезешкиана.

Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а «связанные с ними СМИ» обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.

