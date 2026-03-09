Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан

«Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пезешкиана.
Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а «связанные с ними СМИ» обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше