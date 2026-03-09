Ричмонд
Бундесвер приостановил выполнение миссии на севере Ирака

По словам представителя ведомства, в Эрбиле осталось небольшое число военных специалистов ФРГ.

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) в связи с ситуацией на Ближнем Востоке приостановил выполнение миссии по подготовке и обучению курдских военизированных формирований (пешмерга) на севере Ирака. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

«Миссия наших сил в Эрбиле приостановлена», — сказал он, уточнив, что это произошло несколько недель назад. По словам представителя ведомства, в Эрбиле осталось «небольшое двузначное число» военных специалистов ФРГ.

Ранее база в Эрбиле подверглась удару со стороны Ирана в ответ на военную операцию США и Израиля против исламской республики.

