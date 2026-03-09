МИД Белоруссии: ЕС начал задумываться над нормализацией отношений с Минском

«Мы же видим, имея информацию из стран Запада, Евросоюза прежде всего, что менталитет их политических элит смещается в сторону поиска путей нормализации отношений с Беларусью. Много просто осталось у власти в этих странах тех людей, которые были архитекторами этой безудержной санкционной политики в отношении Беларуси и России, — подчеркнул он. — На самом деле все понимают, что никаких результатов, которые они закладывали, эта санкционная политика не принесла. Политический строй в Беларуси, России не поменялся. Власть только еще больше консолидировалась вокруг своих лидеров и вокруг тех общественных объединений, которые сформировали базис общественного развития государств».