МИД Белоруссии: ЕС начал задумываться над нормализацией отношений с Минском

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Евросоюз стал задумываться над поиском путей нормализации отношений с Белоруссией. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в интервью телеканалу «Беларусь-1».
«Мы же видим, имея информацию из стран Запада, Евросоюза прежде всего, что менталитет их политических элит смещается в сторону поиска путей нормализации отношений с Беларусью. Много просто осталось у власти в этих странах тех людей, которые были архитекторами этой безудержной санкционной политики в отношении Беларуси и России, — подчеркнул он. — На самом деле все понимают, что никаких результатов, которые они закладывали, эта санкционная политика не принесла. Политический строй в Беларуси, России не поменялся. Власть только еще больше консолидировалась вокруг своих лидеров и вокруг тех общественных объединений, которые сформировали базис общественного развития государств».
По словам главы МИД, санкции, введенные против Белоруссии, сегодня бумерангом возвращаются самой Европе. Таким образом, отметил Рыженков, эта политика прежде всего ущербна для стран ЕС. На этом фоне Белоруссия укрепляет отношения с Россией, Китаем, Ираном, Ближним Востоком, Африкой. «И я скажу, что на протяжении этих шести лет мы переориентировали практически всю основную нашу торговлю. Мы не потеряли ничего в экспорте, и дальше идет прирост. Мы обеспечили свою технологическую безопасность, перестали зависеть от Европейского союза. Но он вместо одной зависимости от энергоносителей, от более дешевых, но качественных продуктов из Беларуси, попал под совершенно другие зависимости — от Соединенных Штатов», — обратил внимание министр.
Руководитель дипведомства констатировал, что сегодня народы стран ЕС являются заложниками своих недальновидных политиков. При этом с Венгрией и Словакией у Белоруссии складываются хорошие отношения. «Потому что лидеры этих стран за свои народы, а не за транснациональные корпорации. И не играются в политику, как дети играют в компьютерах», — пояснил он.