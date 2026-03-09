Ушаков: Путин сказал Трампу, что успехи ВС РФ должны побудить Киев к переговорам

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил, что успешное продвижение российских войск в СВО должно побудить киевский режим к решению конфликта путем переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.