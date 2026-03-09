Ушаков: Путин сказал Трампу, что успехи ВС РФ должны побудить Киев к переговорам

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил, что успешное продвижение российских войск в СВО должно побудить киевский режим к решению конфликта путем переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Путин дал характеристику того, что происходит на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ «продвигаются весьма успешно».
Ушаков назвал это фактором, который должен побудить киевский режим пойти по пути урегулирования конфликта при помощи переговоров.