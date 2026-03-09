Ричмонд
Ушаков: Путин сказал Трампу, что успехи ВС РФ должны побудить Киев к переговорам

Помощник президента РФ отметил, что российский лидер дал характеристику «происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно».

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил, что успешное продвижение российских войск в СВО должно побудить киевский режим к решению конфликта путем переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин дал характеристику того, что происходит на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ «продвигаются весьма успешно».

Ушаков назвал это фактором, который должен побудить киевский режим пойти по пути урегулирования конфликта при помощи переговоров.

