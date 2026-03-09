Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: главный госпиталь ВС США в ФРГ готовят к приему большого числа раненых

По информации журнала, медицинский центр Ландштуль также сделал срочные запросы о поступлении крови для пациентов и приостановил оказание услуг по ведению беременности и родовспоможению.

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Медицинский центр Ландштуль, находящийся близ авиабазы ВВС США в Рамштайне, проходит подготовку к приему большого количества раненых солдат на фоне операции против Ирана. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

По его информации, госпиталь также сделал срочные запросы о поступлении крови для пациентов и приостановил оказание услуг по ведению беременности и родовспоможению.

7 марта Сопредседатель германской партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Амира Мохамед Али заявила, что правительство ФРГ должно занять более жесткую позицию по отношению к США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и запретить Вашингтону использовать расположенные в Германии военные базы для проведения операции против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше