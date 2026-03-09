MWM: главный госпиталь ВС США в ФРГ готовят к приему большого числа раненых

7 марта Сопредседатель германской партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Амира Мохамед Али заявила, что правительство ФРГ должно занять более жесткую позицию по отношению к США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и запретить Вашингтону использовать расположенные в Германии военные базы для проведения операции против Ирана.