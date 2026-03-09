NYT: Иран более подготовлен к боевым действиям, чем ожидали США

По их информации, количество потерь со стороны США и Израиля в первую неделю конфликта, а также тот факт, что Иран продолжил борьбу даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи, свидетельствуют о том, что Тегеран был гораздо более подготовлен к войне.