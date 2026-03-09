NYT: Иран более подготовлен к боевым действиям, чем ожидали США

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Иран оказался более подготовленным к боевым действиям, чем ожидалось в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По их информации, количество потерь со стороны США и Израиля в первую неделю конфликта, а также тот факт, что Иран продолжил борьбу даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи, свидетельствуют о том, что Тегеран был гораздо более подготовлен к войне.
В свою очередь американские чиновники заявили, что ожидают увеличение потерь на своей стороне.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.