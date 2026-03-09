CBS: Трамп допустил установление контроля над Ормузским проливом

Рассуждая об Ормузском проливе, президент США заявил, что «раздумывает об установлении контроля над ним», приводит слова Трампа в X корреспондент CBS News Цзян Вэйцзя. По ее свидетельству, президент США также выразил мнение, что Иран «атаковал все, что должен был атаковать», утверждая при этом, что дальнейшие ответные удары со стороны исламской республики могут грозить «концом этой страны».