Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Трамп допустил установление контроля над Ормузским проливом

Президент США заявил, что дальнейшие удары со стороны Ирана могут грозить «концом этой страны».

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп допустил установление контроля над Ормузским проливом. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу CBS News.

Рассуждая об Ормузском проливе, президент США заявил, что «раздумывает об установлении контроля над ним», приводит слова Трампа в X корреспондент CBS News Цзян Вэйцзя. По ее свидетельству, президент США также выразил мнение, что Иран «атаковал все, что должен был атаковать», утверждая при этом, что дальнейшие ответные удары со стороны исламской республики могут грозить «концом этой страны».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше