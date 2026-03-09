Дзюба не исключил, что может продолжить карьеру

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём будущем.
«До лета доиграю, а дальше посмотрим. Честно, хотел закончить уже, но как я себя чувствую — можно ещё годик поиграть», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Напомним, что игрок рассматривал вариант с завершением карьеры после сезона-2025/26. Его действующий контракт с «Акроном» рассчитан до июня.
Ранее Дзюба прокомментировал поражение команды от «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России.
