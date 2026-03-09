Ушаков: Путин дал Трампу характеристику ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В беседе российский лидер изложил свою оценку обстановки на передовой и описал происходящие там события.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, во время диалога была представлена характеристика ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что российская сторона проинформировала американского лидера о динамике происходящего в зоне конфликта.
Также, как сообщил Ушаков по итогам переговоров, в разговоре была подчеркнута успешность продвижения российских подразделений. Информация о положении дел была представлена в рамках общего обмена мнениями между руководителями двух государств.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, акцент в ходе беседы был сделан на конфликте в Иране и переговорах по урегулированию на Украине.