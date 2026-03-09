Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин дал Трампу характеристику ситуации в зоне СВО

Путин в ходе телефонного разговора с Трампом обсудил текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В беседе российский лидер изложил свою оценку обстановки на передовой и описал происходящие там события.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, во время диалога была представлена характеристика ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что российская сторона проинформировала американского лидера о динамике происходящего в зоне конфликта.

Также, как сообщил Ушаков по итогам переговоров, в разговоре была подчеркнута успешность продвижения российских подразделений. Информация о положении дел была представлена в рамках общего обмена мнениями между руководителями двух государств.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, акцент в ходе беседы был сделан на конфликте в Иране и переговорах по урегулированию на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше