Саудовская Аравия заявила об уничтожении девяти иранских БПЛА

Минобороны королевства отметило, что дроны летели в сторону одного из крупнейших в мире месторождений нефти Шейба.

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять боевых беспилотников, направленных Ираном в сторону одного из крупнейших в мире месторождений нефти Шейба. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

«ПВО страны отследили и сбили девять иранских БПЛА, запущенных по месторождению Шейба в пустыне Руб-эль-Хали», — указали в саудовском оборонном ведомстве.

