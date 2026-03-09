Саудовская Аравия заявила об уничтожении девяти иранских БПЛА

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять боевых беспилотников, направленных Ираном в сторону одного из крупнейших в мире месторождений нефти Шейба. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
«ПВО страны отследили и сбили девять иранских БПЛА, запущенных по месторождению Шейба в пустыне Руб-эль-Хали», — указали в саудовском оборонном ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше