Тренер и трое детей ранены при атаке БПЛА на автобус в Запорожской области

Тренер и трое детей ранены при атаке украинского беспилотника на автобус в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, атака была совершена на территории АЗС в Токмакском муниципальном округе.
«В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Трое пострадавших детей и тренер доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что при обстрелах ВСУ Запорожской области погибли два человека.
Кроме того, мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномёта в посёлке Белая Берёзка Брянской области.