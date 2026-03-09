Ричмонд
Тренер и трое детей ранены при атаке БПЛА на автобус в Запорожской области

Тренер и трое детей ранены при атаке украинского беспилотника на автобус в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Тренер и трое детей ранены при атаке украинского беспилотника на автобус в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атака была совершена на территории АЗС в Токмакском муниципальном округе.

«В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Трое пострадавших детей и тренер доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что при обстрелах ВСУ Запорожской области погибли два человека.

Кроме того, мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномёта в посёлке Белая Берёзка Брянской области.

