Великобритания эвакуировала семьи сотрудников дипмиссий в ОАЭ

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Великобритания эвакуировала членов семей сотрудников своих диппредставительств в ОАЭ из-за ударов Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
«В качестве меры предосторожности министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития решило временно вывести родственников сотрудников британского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши дипломатические учреждения в Абу-Даби и Дубае продолжают работать в обычном режиме», — сказано в нем.
