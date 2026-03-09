Ушаков: диалог Путина и Трампа будет иметь большое значение для работы РФ и США

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет иметь большое практическое значение для дальнейшей работы обеих стран. Такое мнение журналистам высказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Помощник российского президента назвал прошедшую беседу «весьма содержательной» и отметил, что она, «несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики».