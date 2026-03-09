Ричмонд
В ФРГ заявили, что не намерены ограничивать США использование их баз в Германии

Официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус уточнил, что это регулируется правовыми соглашениями, которые соответствуют международному праву.

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Власти Германии не планируют ограничивать американцам использование их военных баз на территории ФРГ при проведении операции против Ирана. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус.

«Использование военных баз в Германии регулируется правовыми договоренностями, то есть соглашениями, которые соответствуют международному праву и действуют в рамках нашего законодательства. Поэтому мы не будем их ограничивать», — сказал он.

Ранее сопредседатель партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Амира Мохамед Али заявила, что правительство ФРГ должно занять более жесткую позицию по отношению к США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и запретить Вашингтону использовать расположенные в Германии военные базы для проведения операции против Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

