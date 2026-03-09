Ричмонд
Ушаков: Путин позитивно высказался об усилиях Трампа по Украине

Помощник президента РФ сообщил о положительной оценке российской стороны посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом позитивно отозвался об усилиях, предпринимаемых Вашингтоном для урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам дипломата, с российской стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, которые предпринимает команда Трампа и он лично.

