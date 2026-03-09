Ричмонд
Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны

ВКС КСИР: Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны.

ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

«Ракеты с боевой частью менее одной тонны больше запускать не будут. Продолжительность волн ракетных пусков и их уровень будет больше, а их размах еще шире», — заявил Мусави, его цитирует иранское агентство Tasnim.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше