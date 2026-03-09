В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ

В соцсетях и СМИ появились видео массовой драки на фудкорте в торговом центре «Аура» в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы публикуют также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые.