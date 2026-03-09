Ричмонд
В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ

В Ярославле возбудили уголовное дело после массовой драки в ТЦ.

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. СУСК по Ярославской области возбудило уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в торговом центре в Ярославле, полиция проводит проверку.

В соцсетях и СМИ появились видео массовой драки на фудкорте в торговом центре «Аура» в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы публикуют также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, проводится проверка», — заявили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В СУСК по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занимаются инцидентом.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство — ред.). Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего», — рассказали в следственном управлении.