Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

Сийярто отметил, что ввоз на территорию страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал для Венгрии «проблемой национальной безопасности». По его словам, возникают законные вопросы о том, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Почему их сопровождали военные и сотрудники спецслужб? «Имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов какое-либо отношение ко все более очевидному вмешательству украинцев в венгерские парламентские выборы?» — поинтересовался министр, заверив, что ответы будут найдены.