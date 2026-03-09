Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

БУДАПЕШТ, 9 марта. /ТАСС/. На Украине началась паника из-за того, что Венгрия конфисковала десятки миллионов долларов и евро наличными, а также золото, которые перевозили сотрудники государственного украинского Ощадбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе краткой беседы с журналистами в Будапеште.
«Сегодня нашего посла в Киеве вновь вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — процитировало главу МИД агентство MTI.
Сийярто отметил, что ввоз на территорию страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал для Венгрии «проблемой национальной безопасности». По его словам, возникают законные вопросы о том, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Почему их сопровождали военные и сотрудники спецслужб? «Имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов какое-либо отношение ко все более очевидному вмешательству украинцев в венгерские парламентские выборы?» — поинтересовался министр, заверив, что ответы будут найдены.
6 марта Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии сообщило, что на территории страны были задержаны семеро сотрудников Ощадбанка, в том числе бывший генерал спецслужб, перевозившие на двух инкассаторских машинах $40 млн, €35 млн наличными, а также золотые слитки общим весом 9 кг. Позже инкассаторы были отпущены и смогли вернуться на Украину, а деньги и ценности остались в Венгрии. Они стали вещественными доказательствами в уголовном деле, по которому начато расследование. Содействие в этом процессе оказывает венгерский Центр по борьбе с терроризмом.
Украинские власти считают задержание инкассаторов безосновательным. Они заявили, что деньги были получены законным путем в банке Raiffeisen в Вене и перевозились оттуда в Киев для Ощадбанка.