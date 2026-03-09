Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил Путину, что хотел бы разговаривать с ним регулярно

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили готовность к регулярному общению. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, американский президент напомнил о ранее достигнутых договорённостях, согласно которым такие контакты должны носить системный характер. Оба лидера подтвердили, что настроены на это.

Также Ушаков отметил, что в разговоре акцент был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше