Трамп заявил Путину, что хотел бы разговаривать с ним регулярно

По его словам, американский президент напомнил о ранее достигнутых договорённостях, согласно которым такие контакты должны носить системный характер. Оба лидера подтвердили, что настроены на это.
Также Ушаков отметил, что в разговоре акцент был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием.
