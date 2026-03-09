Ричмонд
Поиски пропавших в Звенигороде подростков приостановили до утра

РИА Новости: поиски пропавших в Звенигороде детей продолжатся утром во вторник.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Поисковые работы по поиску пропавших в подмосковном Звенигороде троих детей в акватории продолжат утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.

«Ночью все работы, связанные с водной акваторией, будут закончены. Утром они возобновятся», — рассказали в «Спас Граде».

В центре отметили, что ночные поиски не были согласованы МЧС РФ, так как становится небезопасной работа спасателей в условиях малой освещенности и начавшегося ледохода. «Мы работаем с обвязкой, водолазов страхуют несколько человек, у нас все привязаны, все, кто выходят на лёд, они идут с тросами. Но, к сожалению, в темноте риск провалиться даже с тросом достаточно велик», — добавили в пресс-службе.