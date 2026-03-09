Поиски пропавших в Звенигороде подростков приостановили до утра

В центре отметили, что ночные поиски не были согласованы МЧС РФ, так как становится небезопасной работа спасателей в условиях малой освещенности и начавшегося ледохода. «Мы работаем с обвязкой, водолазов страхуют несколько человек, у нас все привязаны, все, кто выходят на лёд, они идут с тросами. Но, к сожалению, в темноте риск провалиться даже с тросом достаточно велик», — добавили в пресс-службе.