Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО

Ушаков: продвижение ВС РФ побудит Киев к переговорам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Продвижение российских войск должно побудить Киев пойти по пути урегулирования конфликта переговорами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента РФ, Путин дал характеристику происходящего в зоне СВО, где российские войска успешно продвигаются.

«Это (успешное продвижение войск РФ — ред.), как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше