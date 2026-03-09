Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Продвижение российских войск должно побудить Киев пойти по пути урегулирования конфликта переговорами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента РФ, Путин дал характеристику происходящего в зоне СВО, где российские войска успешно продвигаются.
«Это (успешное продвижение войск РФ — ред.), как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора глав двух государств.