Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО

«Это (успешное продвижение войск РФ — ред.), как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора глав двух государств.