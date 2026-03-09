Ричмонд
Трамп заявил, что ряд футболисток сборной Ирана хотят вернуться из Австралии домой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с футболистками сборной Ирана.

Во время Кубка Азии в Австралии разгорелся скандал после того, как девушки отказались петь национальный гимн Ирана.

Поведение спортсменок было воспринято как жест протеста против властей Ирана. В самой стране этот поступок назвали предательством и призвали серьёзно разобраться с ними. По сообщениям СМИ, им грозит смертная казнь.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана. Пяти спортсменкам уже оказали помощь, а остальные ждут своей очереди», — написал Трамп.

Он добавил, что некоторые футболистки хотят вернуться на родину, потому что там угрожают их близким.

Ранее сообщалось, что футболисткам Ирана грозит опасность, они даже жестами подавали сигнал о помощи.

