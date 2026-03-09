Ричмонд
КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 т

Вооружённые силы Ирана намерены при своих атаках использовать только ракеты, боевая часть которых превышает 1 т.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

«С настоящего момента не будет запускаться ни одна ракета с боевой частью легче 1 тонны», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что война в Иране «практически закончена».

