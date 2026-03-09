Тысячи жителей Тегерана вышли на улицы, чтобы поддержать Моджтабу Хаменеи

Тысячи жителей Тегерана вышли на улицы, чтобы поддержать нового верховного лидера Ирана Сейида Моджтабу Хаменеи, передаёт глава тегеранского бюро RT Хами Хамеди.
Telegram-канал RT пишет, что жители вышли на улицы, чтобы показать США, что будущий лидер Ирана избран самими иранцами.
«Собравшиеся здесь пришли, чтобы выразить поддержку иранскому правительству и новому лидеру Ирана, а также солидарность с ними. Здесь можно увидеть представителей всех слоёв общества. И все они: и молодёжь, и пожилые люди — с изображениями своего нового лидера в руках», — отмечает Хамеди.
По его словам, с Моджтабой Хаменеи эти люди связывают светлое будущее Ирана и его прогресс.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана.