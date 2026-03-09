Дзюба пообещал фанатам вернуться в «Спартак»

«Возглавить “Спартак”? До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе, готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся. Вернусь ли я в “Спартак”? Вернусь!» — сказал он болельщикам после матча.
Напомним, что игрок рассматривал вариант с завершением карьеры после сезона-2025/26. Его действующий контракт с «Акроном» рассчитан до июня. С 2006 по 2015 год игрок выступал за красно-белых.
Ранее Дзюба не исключил, что может продолжить карьеру.
