Spiegel: Иран снова обстрелял лагерь Бундесвера в Иордании

По данным издания, несколько баллистических ракет были выпущены по базе со стороны Ирана в ночь на 9 марта. Никто не пострадал, так как все военные Бундесвера уже находились в бомбоубежищах. Пока неизвестно, ударили ли по лагерю напрямую ракеты или речь идет об их обломках, которые упали на землю после работы систем ПВО.