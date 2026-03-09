Spiegel: Иран снова обстрелял лагерь Бундесвера в Иордании

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Полевой лагерь Бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании снова подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
По данным издания, несколько баллистических ракет были выпущены по базе со стороны Ирана в ночь на 9 марта. Никто не пострадал, так как все военные Бундесвера уже находились в бомбоубежищах. Пока неизвестно, ударили ли по лагерю напрямую ракеты или речь идет об их обломках, которые упали на землю после работы систем ПВО.
Ранее авиабаза Аль-Азрак уже подвергалась ракетному обстрелу.
