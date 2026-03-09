Ричмонд
Spiegel: Иран снова обстрелял лагерь Бундесвера в Иордании

По информации издания, никто не пострадал, так как все военные находились в бомбоубежищах.

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Полевой лагерь Бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании снова подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, несколько баллистических ракет были выпущены по базе со стороны Ирана в ночь на 9 марта. Никто не пострадал, так как все военные Бундесвера уже находились в бомбоубежищах. Пока неизвестно, ударили ли по лагерю напрямую ракеты или речь идет об их обломках, которые упали на землю после работы систем ПВО.

Ранее авиабаза Аль-Азрак уже подвергалась ракетному обстрелу.

