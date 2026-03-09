Сийярто: у Украины началась паника после того, как её поймали на перевозке денег

У Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке валюты и золота неизвестного происхождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьёзно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию», — цитирует его РИА Новости.
6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.
Венгрия, в свою очередь, потребовала от Украины объяснений в связи с перевозкой крупной суммы денег, которые могут принадлежать мафии.
В Будапеште заявили, что семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, подозревают в отмывании денег.
Позднее «украинские инкассаторы» вернулись на Украину.