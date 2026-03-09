Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: у Украины началась паника после того, как её поймали на перевозке денег

У Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке валюты и золота неизвестного происхождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

У Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке валюты и золота неизвестного происхождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьёзно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию», — цитирует его РИА Новости.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.

Венгрия, в свою очередь, потребовала от Украины объяснений в связи с перевозкой крупной суммы денег, которые могут принадлежать мафии.

В Будапеште заявили, что семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, подозревают в отмывании денег.

Позднее «украинские инкассаторы» вернулись на Украину.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше