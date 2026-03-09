Дмитриев назвал конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имел конструктивный характер, обсуждались возможные решения по урегулированию иранского и украинского конфликтов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.