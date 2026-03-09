ПВО Саудовской Аравии сбила девять БПЛА, выпущенных по месторождению нефти Шейба

В Минобороны Саудовской Аравии сообщили, что средства ПВО королевства сбили девять беспилотников, выпущенных по месторождению нефти Шейба.
«ПВО страны отследила и сбила девять иранских БПЛА, запущенных по месторождению Шейба в пустыне Руб-эль-Хали», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
Ранее агентство Reuters сообщало, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях.
8 марта два человека погибли, 12 были ранены в результате попадания снаряда в жилой дом в Саудовской Аравии.
