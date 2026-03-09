Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на паркет до конца текущего сезона.
Причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом, сообщила пресс-служба клуба. Таким образом, россиянин вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.
В этом сезоне НБА Дёмин сыграл за команду 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 результативной передачи.
Ранее 13 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» в НБА.