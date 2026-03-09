Ричмонд
Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на паркет до конца текущего сезона.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на паркет до конца текущего сезона.

Причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом, сообщила пресс-служба клуба. Таким образом, россиянин вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

В этом сезоне НБА Дёмин сыграл за команду 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 результативной передачи.

Ранее 13 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» в НБА.