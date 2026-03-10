Ричмонд
FT: Великобритания не станет отправлять авианосец на Ближний Восток

Об этом изданию сообщил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Великобритания не будет отправлять авианосец HMS Prince of Wales на Ближний Восток для укрепления безопасности своих военных объектов в регионе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

По его словам, «решения об отправке корабля нет». 7 марта телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источник, что Великобритания готовится к возможному развертыванию Prince of Wales, находящегося в английском Портсмуте, на Ближнем Востоке.

14 февраля премьер-министр страны Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, на фоне притязаний США на Гренландию заявил, что Лондон в 2026 году направит в Северную Атлантику и на Крайний Север свою авианосную ударную группу во главе с Prince of Wales. Второй британский авианосец HMS Queen Elizabeth проходит процедуру модернизации.

