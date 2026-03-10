FT: Великобритания не станет отправлять авианосец на Ближний Восток

14 февраля премьер-министр страны Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, на фоне притязаний США на Гренландию заявил, что Лондон в 2026 году направит в Северную Атлантику и на Крайний Север свою авианосную ударную группу во главе с Prince of Wales. Второй британский авианосец HMS Queen Elizabeth проходит процедуру модернизации.