Дмитриев прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев дал комментарий по итогам телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава РФПИ счел диалог конструктивным. Так он написал в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев подтвердил, что разговор лидеров длился час. По его словам, обсуждались конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Переговоры прошли вечером 9 марта.
«Обсуждены возможные решения по Украине и иранскому конфликту», — пояснил Кирилл Дмитриев.
Владимир Путин ранее заявил о неизменной поддержке Ирана от РФ. Он поздравил нового главу исламской республики Хоссейни Хаменеи с избранием на пост. Президент России выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Тегераном. Он сообщил о солидарности с иранским народом.