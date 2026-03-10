Дмитриев прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Владимир Путин ранее заявил о неизменной поддержке Ирана от РФ. Он поздравил нового главу исламской республики Хоссейни Хаменеи с избранием на пост. Президент России выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Тегераном. Он сообщил о солидарности с иранским народом.