Попытка перераспределить влияние: в Арктике стартовали масштабные учения НАТО Cold Response 2026

В Норвегии и Финляндии стартовали крупные военные учения стран НАТО Cold Response 2026. По данным норвежских вооружённых сил, в манёврах примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов альянса, в том числе из США, Великобритании, Германии и Франции. В пресс-службе американских ВВС в Европе целью проводимых учений назвали укрепление боевой мощи Соединённых Штатов и их союзников в Арктике и обеспечение стратегического преимущества в регионе. По словам экспертов, усиливающаяся милитаризация Крайнего Севера и Арктики направлена в первую очередь против России. Однако у РФ есть возможности для адекватного ответа на недружественные действия стран Запада.
Масштабные учения стран НАТО Cold Response 2026 стартовали 9 марта на севере Норвегии и Финляндии. По данным норвежских вооружённых сил, в манёврах примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов альянса, в том числе из США, Великобритании, Германии и Франции.
«Cold Response 2026 проводится как операция во множестве сред, в ходе которой военные действия координируются на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе», — сообщается на сайте Вооружённых сил Норвегии.
Главным координатором выступает норвежско-американский штаб в городке Рейтан. Совместные манёвры стран НАТО продлятся по 19 марта.
Контроль за логистикой.
Целью стартовавших учений заявлены укрепление обороноспособности Норвегии и «вселение уверенности в население».
«Общая цель учений — способствовать сдерживанию, укреплять обороноспособность Норвегии и союзников, а также вселять уверенность в население. Это достигается за счёт демонстрации способности Норвегии и НАТО защищать северный фланг Североатлантического альянса», — сообщили в норвежском военном ведомстве.
В свою очередь, в пресс-службе штаба ВВС США в Европе отмечают, что Cold Response 2026 необходимы для развития военного потенциала Соединённых Штатов в Арктике.
«Цель учений Cold Response 2026 — укрепить боевую мощь США и их союзников, поддержать эффективность наших… сил, сдержать враждебные действия и развить передовые возможности ведения боевых действий в Арктике, чтобы обеспечить стратегическое преимущество США в жизненно важном геополитическом регионе и готовность противостоять угрозам, исходящим из-за рубежа», — говорится в пресс-релизе американских ВВС.
Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, одним из основных интересов Вашингтона в Арктике является российский Северный морской путь — главная арктическая транспортная артерия.
«Прежде всего Соединённые Штаты беспокоит Северный морской путь. Они его хотят превратить из российского в международный. То есть перераспределить влияние в Арктике. Для этого им нужно быть уверенными в координации совместных действий войск НАТО», — заявил эксперт.
В свою очередь, директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT обратил внимание, что развивающийся вокруг Ирана кризис и закрытие Ормузского пролива говорят о стратегическом интересе США к контролю над международными логистическими путями.
«США интересуют логистика, сырьё. Необходимо контролировать не только ресурсную базу, но и передвижение ресурсов по всему миру. Особенно сейчас актуальна эта проблема, поскольку Ормузский пролив периодически перекрывается. НАТО пытается таким образом продемонстрировать России и Китаю, что они готовы биться за северные торговые пути», — сказал Мухин.
Проводимые учения Cold Response являются частью глобальной стратегии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»), запущенной в феврале 2026 года.
Главной задачей этой программы, согласно данным альянса, является укрепление позиций НАТО в Арктике и на Крайнем Севере, в том числе в контексте торговли и транспортной доступности. Особое внимание в альянсе уделяют как раз конкуренции с Россией и Китаем в этом регионе.
«Арктика — это ворота в Северную Атлантику, через которые проходят важнейшие торговые, транспортные и коммуникационные пути между Северной Америкой и Европой… В связи с этим НАТО уделяет больше внимания Крайнему Северу, обеспечивая защиту союзников в Арктике от всех угроз и сохраняя открытыми морские пути для связи и переброски сил», — говорится в материалах НАТО.
«Готовятся к конфликту».
В своих документах НАТО также отмечает, что программа Arctic Sentry призвана усилить возможности блока по ведению боевых действий на Крайнем Севере.
В декабре 2025 года в Финляндии войска НАТО провели несколько подобных учений.
При поддержке военных из Великобритании в Финляндии прошли манёвры Northern Axe 2025. Параллельно с ними в непосредственной близости от российской границы развернулись Lively Sentry 25 («Бодрый часовой»).
Помимо этого, в Балтийском море под руководством ВМС Финляндии в рамках учений Freezing Winds 25 («Холодные ветры») отрабатывалось взаимодействие военных целого ряда стран — членов НАТО.
О нарастающей военной активности на арктическом направлении свидетельствуют также заявления политиков.
Так, 5 марта правительство Финляндии объявило о планах отменить запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. Речь идёт об изменении закона от 1987 года, запрещающего ввоз, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны.
«Поправка необходима для того, чтобы Финляндия могла участвовать в военной обороне в рамках альянса и в полной мере использовать возможности НАТО в области сдерживания и коллективной обороны», — заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
С похожей позицией выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Однако он уточнил, что размещение ЯО в Швеции возможно только в случае войны.
По мнению Андрея Кошкина, активность сил НАТО у северных границ России может свидетельствовать о подготовке к вероятному конфликту.
«Это объединяет их, позволяет получить дополнительные финансовые ресурсы. Идея войны с Россией на северном направлении была сформулирована ещё во время холодной войны, но сегодня она приняла новый вид активных действий по объединению Европы против РФ», — заявил эксперт.
На фоне запуска программы Arctic Sentry в МИД РФ констатировали, что действия НАТО деструктивны для региона и для перспектив сотрудничества в нём. Об этом в конце февраля заявил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала милитаристские планы НАТО в Арктике «очередной провокацией со стороны западных стран, которые пытаются насадить свои порядки и в этой части мира». Об этом она заявила в ходе брифинга 15 января.
Дипломат также отметила, что создание угроз безопасности России будет иметь для стран альянса «самые серьёзные последствия».
«Ошеломляющий ответ».
По словам экспертов, у РФ есть возможности для адекватного ответа на недружественные действия стран Запада. Алексей Мухин подчеркнул, что военная группировка ВС РФ на Крайнем Севере активно развивается и обладает всеми необходимыми средствами поражения.
«Россия развивает новые виды вооружений, делает это успешно. Мы тоже занимаемся выстраиванием новой международной конфигурации, которую называем многополярной. И безусловно, здесь находимся в острой конкуренции со странами — членами НАТО», — отметил эксперт.
В свою очередь, профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT напомнил, что арктические рубежи России находятся под охраной современных ракетных комплексов «Искандер-М», способных нести как обычные, так и ядерные боеголовки и поражать цели на дальности до 500 км.
Помимо этого, побережье страны прикрыто современными ЗРК и комплексами «Бастион», которые обеспечивают контроль над акваториями и воздушным пространством.
«Несмотря на то что боевой опыт западных стран в условиях Крайнего Севера несопоставим с нашим, недооценивать эту угрозу не стоит. Подчеркну, что Россия последовательно выступает против милитаризации Арктики. Однако у нас есть все необходимые ресурсы для быстрого и ошеломляющего ответа на любые провокации со стороны НАТО», — резюмировал эксперт.