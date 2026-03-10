Попытка перераспределить влияние: в Арктике стартовали масштабные учения НАТО Cold Response 2026

В Норвегии и Финляндии стартовали крупные военные учения стран НАТО Cold Response 2026. По данным норвежских вооружённых сил, в манёврах примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов альянса, в том числе из США, Великобритании, Германии и Франции. В пресс-службе американских ВВС в Европе целью проводимых учений назвали укрепление боевой мощи Соединённых Штатов и их союзников в Арктике и обеспечение стратегического преимущества в регионе. По словам экспертов, усиливающаяся милитаризация Крайнего Севера и Арктики направлена в первую очередь против России. Однако у РФ есть возможности для адекватного ответа на недружественные действия стран Запада.