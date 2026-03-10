Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Израиля продлили ограничения для гражданского населения до 14 марта

До этого времени будут запрещены собрания численностью более 50 человек и образовательная деятельность.

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Израильские власти решили продлить действующие ограничения для гражданского населения до 14 марта. Об этом объявила армейская пресс-служба.

После оценки текущей ситуации Управление тыла Израиля продлило текущие ограничения, введенные в связи с ситуацией вокруг Ирана, до 21:00 мск 14 марта, заявили в пресс-службе.

В соответствии с предписаниями Управления тыла, запрещены собрания численностью более 50 человек и образовательная деятельность, работа разрешена только на предприятиях, имеющих доступ к укрытиям.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше