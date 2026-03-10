Власти Израиля продлили ограничения для гражданского населения до 14 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Израильские власти решили продлить действующие ограничения для гражданского населения до 14 марта. Об этом объявила армейская пресс-служба.
После оценки текущей ситуации Управление тыла Израиля продлило текущие ограничения, введенные в связи с ситуацией вокруг Ирана, до 21:00 мск 14 марта, заявили в пресс-службе.
В соответствии с предписаниями Управления тыла, запрещены собрания численностью более 50 человек и образовательная деятельность, работа разрешена только на предприятиях, имеющих доступ к укрытиям.
