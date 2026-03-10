Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган: Европе придётся расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке расплачиваться за него придётся и Европе. По его словам, по мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке расплачиваться за него придётся и Европе. По его словам, по мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться.

«За это придётся расплачиваться не только конфликтующим сторонам, но и всему региону, включая Европу и Азию», — сказал турецкий лидер.

Также он отметил, что за десять дней конфликта погибли около 1,5 тыс. иранцев, в том числе более 300 детей.

Ранее Эрдоган провёл переговоры с 16 мировыми лидерами по Ирану.

Иранский президент Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил Эрдогану о готовности Ирана к деэскалации на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше