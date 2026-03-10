Эрдоган: Европе придётся расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке расплачиваться за него придётся и Европе. По его словам, по мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться.
«За это придётся расплачиваться не только конфликтующим сторонам, но и всему региону, включая Европу и Азию», — сказал турецкий лидер.
Также он отметил, что за десять дней конфликта погибли около 1,5 тыс. иранцев, в том числе более 300 детей.
Ранее Эрдоган провёл переговоры с 16 мировыми лидерами по Ирану.
Иранский президент Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил Эрдогану о готовности Ирана к деэскалации на Ближнем Востоке.