Путин призвал перенаправить российские нефть и газ до того, как ЕС «захлопнет дверь»

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна перенаправить поставки нефти и газа «на более интересные направления», пока европейские страны не отказались от них окончательно. Такое высказывание он сделал на совещании по ситуации на мировых рынках энергоносителей.
Глава государства напомнил, что Евросоюз с 25 апреля планирует ввести дополнительные ограничения на покупку российских нефти и газа, в том числе сжиженного. К 2027 году ЕС и вовсе намерен запретить их импорт на территорию объединения. В этой связи правительству поручено оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.
«Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное»,
Если же Россия прямо сейчас перенаправит поставки нефти и газа в страны, которые нуждаются в них, ~на этих рынках удастся закрепиться~, добавил президент.
На заседании Путин напомнил, что Москва не отказывалась от сотрудничества с Европой и готова поставлять энергоносители, но для этого европейским компаниям требуется «переориентироваться» и «обеспечить долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры». В таком случае России надо будет получить сигналы о готовности к сотрудничеству.
«Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежным контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и государства в Восточной Европе, ~таких как Словакия и Венгрия~», — добавил президент.
Глава государства раскрыл, что Россия уже начала увеличивать объемы поставок энергоносителей «надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира».
Нефть, газ и Ближний Восток.
«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс, поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит», — отметил политик.
Президент указал на логистические проблемы, возникшие на маршрутах транспортировки углеводородов. Эти трудности бьют не только по производству во всем мире, но и по всей системе международных экономических отношений. Полное переключение потребителей ближневосточной нефти на поставки из других регионов невозможно, «во всяком случае, сейчас», поскольку это потребовало бы создания дополнительной инфраструктуры. Только ~за последнюю неделю цены на нефть увеличились более чем на 30%~. На этом фоне «обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов», а российские энергетические компании всегда отличались стабильностью, резюмировал Путин.
Он добавил, что цены на нефть и газ выросли временно, однако «изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности». А «неожиданные деньги» от подорожания энергоносителей российские компании должны направить «на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», заявил глава государства.
При этом президент США Дональд Трамп 9 марта на пресс-конференции заявил журналистам, что у него уже есть план действий в связи с резким ростом цен на нефть.
Нефть может пойти на рекорд.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с газетой «Взгляд» отметил, что текущий скачок стоимости углеводородов связан с фактическим закрытием Ормузского пролива, а также с ударами Ирана по нефтяным и газовым объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и в Катаре.
«Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что сейчас из-за блокировки поставок страны-потребители нефти «проедают» сырье, хранившееся на танкерах у их берегов. Из-за этого им уже приходится задействовать стратегические запасы энергоносителей. Тем не менее Юшков усомнился, что «сверхвысокие цены продержатся слишком долго», поскольку это могло бы привести к сокращению спроса.
Однако в комментарии НСН он допустил, что стоимость нефти может установить рекорд в случае, если выяснится, что ремонт поврежденной инфраструктуры добывающих стран займет несколько месяцев. При таком развитии событий подорожание затронет и газ, а также приведет к общему росту цен.
«Все это закладывается в стоимость конечных продуктов, в стоимость электроэнергии, перевозку, конечные товары. Это в итоге поднимает цены на все, инфляция раскручивается. Это угроза мировой экономике, очевидное торможение»,
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев в разговоре с «Вестями» и вовсе ~не исключил установление цены на нефть в $150 за баррель~ при полной блокировке Ормузского пролива.
«Повышение будет происходить постепенно, но по мере того, как будет осуществляться вот этот рост цен на нефть, страны постепенно будут в мире свое потребление нефти снижать», — сказал ученый.
При этом Селезнев усомнился, что цена нефти может превысить эту отметку.