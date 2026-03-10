Президент указал на логистические проблемы, возникшие на маршрутах транспортировки углеводородов. Эти трудности бьют не только по производству во всем мире, но и по всей системе международных экономических отношений. Полное переключение потребителей ближневосточной нефти на поставки из других регионов невозможно, «во всяком случае, сейчас», поскольку это потребовало бы создания дополнительной инфраструктуры. Только ~за последнюю неделю цены на нефть увеличились более чем на 30%~. На этом фоне «обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов», а российские энергетические компании всегда отличались стабильностью, резюмировал Путин.